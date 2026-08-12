HLE Glascoat hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HLE Glascoat veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.62 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.01 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.84 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch