HKScan A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HKScan A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.02 EUR. Im letzten Jahr hatte HKScan A einen Gewinn von -0.030 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HKScan A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 258.7 Millionen EUR im Vergleich zu 245.7 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch