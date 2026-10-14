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14.10.2026 06:37:00
HKS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HKS hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 134.33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 53.50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.80 Milliarden JPY – ein Plus von 17.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HKS 2.38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 426.58 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei HKS ein Gewinn pro Aktie von 255.45 JPY in den Büchern gestanden.
HKS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9.89 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8.98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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