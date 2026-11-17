HKG hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch