HKG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HKG liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HKG die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch