Hiwin Technologies legte Quartalsergebnis vor

Hiwin Technologies präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.48 TWD gegenüber 1.26 TWD im Vorjahresquartal.

Hiwin Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.11 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.00 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch