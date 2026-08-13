Hiwin Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hiwin Technologies hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.40 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.380 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.51 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.93 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch