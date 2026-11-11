HIVE Digital Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HIVE Digital Technologies hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.41 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.11 Prozent auf 118.8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch