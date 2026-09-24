Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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24.09.2026 08:06:00
Hitze dämpfte laut Studie der Allianz Europas Wirtschaftsleistung
Allianz zufolge hatte das Wetter zudem erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allianz
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24.09.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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24.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
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24.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
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24.09.26
|XETRA-Handel DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
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24.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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24.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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24.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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24.09.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)