Hitron Systems hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -52.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Hitron Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch