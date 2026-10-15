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15.10.2026 06:37:00
HITO-Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
HITO-Communications veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5.23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.700 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8.25 Prozent zurück. Hier wurden 14.59 Milliarden JPY gegenüber 15.91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9.41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 47.86 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat HITO-Communications im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2.31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 62.12 Milliarden JPY im Vergleich zu 63.60 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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