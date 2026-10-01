UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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01.10.2026 11:09:53
Hitler-Witze, externe Anwälte, neue Struktur: Unruhe in der UBS-Aufsicht
UBS-Aufsicht neu. (Bild: zVg)" width="646" height="388" loading="lazy">
Die Finma stellt die Aufsicht über die UBS per Anfang 2027 neu auf. Parallel dazu hat sich die Behörde nach Informationen von finews von einem langjährigen Spezialisten der Grossbankenaufsicht getrennt. Grund sollen verfängliche Witze gewesen sein.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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