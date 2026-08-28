Hitgen A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hitgen A hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.050 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120.3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 185.4 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch