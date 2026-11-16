HITEJINRO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HITEJINRO hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 444.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HITEJINRO noch ein Gewinn pro Aktie von 744.00 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HITEJINRO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5.44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 629.65 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 665.86 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch