HITEJINRO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HITEJINRO stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 759.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 654.00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4.30 Prozent auf 615.28 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte HITEJINRO 642.90 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch