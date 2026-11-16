HITEJINRO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HITEJINRO hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 456.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HITEJINRO ein EPS von 840.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 629.65 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 665.86 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch