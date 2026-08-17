HITEJINRO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HITEJINRO hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 773.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 667.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 615.28 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 642.90 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch