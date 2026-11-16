HITEJINRO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HITEJINRO hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 415.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 489.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 669.53 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 632.41 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch