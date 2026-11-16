HITEJINRO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HITEJINRO hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

HITEJINRO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 428.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 502.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 632.41 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 5.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 669.53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch