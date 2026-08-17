Hitech Plast: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hitech Plast hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.14 INR, nach 2.76 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.26 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.65 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch