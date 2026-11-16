Hitech Plast: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hitech Plast lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 4.01 INR gegenüber 2.43 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Hitech Plast 2.12 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch