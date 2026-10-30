Hitachi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hitachi hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Hitachi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.420 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.31 Prozent auf 18.24 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch