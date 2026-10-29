Hitachi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hitachi lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 50.96 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 61.62 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2’904.44 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2’529.08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch