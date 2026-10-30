Hitachi Maxell veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hitachi Maxell hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 63.73 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hitachi Maxell 61.22 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 37.19 Milliarden JPY gegenüber 34.39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch