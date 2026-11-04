Hitachi Home Life Solutions (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hitachi Home Life Solutions (India) hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 15.30 INR gegenüber -14.700 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 4.71 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.05 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch