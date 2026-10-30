Hitachi Construction Machinery gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hitachi Construction Machinery lud am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 103.29 JPY gegenüber 124.43 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Hitachi Construction Machinery 368.95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch