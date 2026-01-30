|
30.01.2026 06:37:00
Hitachi Construction Machinery: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hitachi Construction Machinery hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 86.75 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 141.66 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 325.30 Milliarden JPY – eine Minderung von 0.07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 325.54 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
