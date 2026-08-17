|
17.08.2026 06:37:00
Hit stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hit äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 13.14 JPY gegenüber 23.20 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.17 Prozent auf 1.26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 70.42 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 72.64 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5.16 Milliarden JPY – ein Plus von 16.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hit 4.42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester erwartet -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.