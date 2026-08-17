Hit stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hit äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 13.14 JPY gegenüber 23.20 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.17 Prozent auf 1.26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 70.42 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 72.64 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5.16 Milliarden JPY – ein Plus von 16.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hit 4.42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch