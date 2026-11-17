Histeel präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 142.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -133.000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83.23 Milliarden KRW – ein Plus von 54.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Histeel 54.02 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch