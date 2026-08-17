Histeel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Histeel hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 163.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Histeel -27.000 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38.06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81.28 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 58.87 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch