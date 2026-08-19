Hisense Kelon Electrical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hisense Kelon Electrical hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.52 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.740 HKD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27.29 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 26.44 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch