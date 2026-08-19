Hisense Kelon Electrical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hisense Kelon Electrical hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hisense Kelon Electrical im vergangenen Quartal 3.48 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hisense Kelon Electrical 3.39 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch