Hisense, Gorenje et ASKO sont présents à l'IFA 2019

BERLIN, 7 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 6 septembre, l'IFA 2019 a officiellement débuté à Berlin. Hisense Group, la plus grande entreprise mondiale d'électroménager, a organisé une exposition d'une envergure sans précédent avec trois grandes marques : Hisense, Gorenje et ASKO, qui sont le centre de l'attention au salon.

Le téléviseur laser Hisense à la pointe de la technologie, les réfrigérateurs haut de gamme Gorenje, avec leurs applications high-tech, et les appareils de cuisine haut de gamme ASKO sont tous exposés au salon. Les produits innovants de ces trois marques font de Hisense l'un des fabricants d'appareils électroménagers offrant la gamme de produits la plus complète.

Les performances exceptionnelles de Hisense sur les marchés européens ont toujours attiré beaucoup d'attention. Depuis 2006, Hisense a mis en place une stratégie de « mondialisation de la marque » et a poursuivi une tendance de développement rapide, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 20 %. Le marché européen est un domaine clé pour le plan d'internationalisation stratégique de Hisense. Après plus de dix ans de développement, Hisense a formé un réseau de vente centré sur le marché allemand et s'étendant à l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France et d'autres marchés. Hisense a également construit un centre de recherche et de développement et un site de production en Europe afin de localiser ses produits. De janvier à juillet 2019, le volume des ventes de la marque Hisense sur le marché européen a enregistré une croissance de 19,4 % en glissement annuel, et sa croissance sur des marchés clés tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni a dépassé les 20 %.

Dans le même temps, Hisense a également accéléré son entrée sur le marché européen par le biais de fusions et d'acquisitions. En août 2018, Hisense a officiellement fait l'acquisition du géant européen de l'électroménager Gorenje. Avec sa grande notoriété, Gorenje est l'un des principaux fabricants d'appareils électroménagers de haute qualité en Europe. Gorenje détient des marques haut de gamme telles qu'ATAG et ASKO, et exploite un site de production en Europe. Avec Gorenje, Hisense a mis au point une vaste gamme de produits et un système complet qui inclut la recherche, la production et la vente, ce qui a permis d'accélérer son processus de développement du marché.

La notoriété de la marque Hisense a considérablement augmenté en Europe avec son parrainage de l'EURO 2016™ de l'UEFA et de la Coupe du monde de la FIFA 2018™. Une fois de plus, Hisense sera le partenaire officiel de l'EURO 2020™ de l'UEFA. À l'approche de la compétition, Hisense devrait afficher une croissance encore plus forte en Europe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971263/Hisense_Gorenje_ASKO_IFA2019.jpg