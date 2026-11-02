Hisense Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hisense Electric hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.50 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 16.18 Milliarden CNY gegenüber 15.60 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch