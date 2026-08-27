Hisense Electric legte Quartalsergebnis vor

Hisense Electric hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.47 CNY gegenüber 0.390 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 14.52 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hisense Electric 13.86 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch