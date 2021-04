Hisense devient sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

ZURICH, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Hisense, un des leaders mondiaux dans le domaine de la technologie, a conclu un partenariat avec la Fédération internationale de football association (FIFA) pour devenir sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, établissant ainsi une connexion exclusive, unique et fascinante avec le public dans le monde entier.

En intégrant le giron des affiliés commerciaux de ce grand rendez-vous, Hisense à la possibilité de participer à un programme aux multiples facettes, proposant des interactions sur site, une visibilité du logo sur diverses plateformes ou encore des campagnes publicitaires internationales. Dans le cadre de la coopération entre les deux organisations, entamée en 2017 en vue de la Coupe du Monde de la FIFA™ en Russie, Hisense pourra également offrir à ses clients un programme de vidéos à la demande spécialement créées à partir d'images des éditions passées de la compétition et proposées sur VIDAA, sa plateforme intégrée de télévision intelligente.

« Je suis très heureuse d'accueillir Hisense parmi les sponsors officiels de la Coupe du Monde ainsi que de conclure ce partenariat avec une marque reconnue sur toute la planète et de plus en plus présente sur le marché du sport », déclare Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA. « La FIFA et Hisense concentrent tous deux leurs efforts sur la technologie, l'innovation et la mise en place de la meilleure expérience possible pour le public. Je suis convaincue que cette collaboration permettra de soutenir les grands objectifs des deux organisations et contribuera au succès de ce qui s'annonce comme un événement exceptionnel l'an prochain. »

« Ces investissements dans des événements sportifs d'envergure internationale illustrent la détermination de Hisense à s'établir comme une marque planétaire », explique pour sa part Jia Shaoqian, président-directeur général du groupe Hisense. « Ils renforcent nos relations avec nos clients et contribuent à accélérer le processus de mondialisation de l'entreprise. Enfin, ils posent des bases solides pour permettre à Hisense de rivaliser avec les marques les plus innovantes et les plus renommées de la planète, favorisant son accession au statut de marque mondiale de premier plan. »

Les études effectuées montrent que le sponsoring de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ a permis d'accroître la visibilité de Hisense TV de 12 % en Chine et de 6 % à l'international, avec notamment d'excellents résultats au Royaume-Uni, en France, au Canada, en Russie, en Espagne et au Japon.

Hisense compte actuellement plus de 90 000 employés dans le monde ainsi que 16 sites industriels et 16 centres de recherche et développement, qui forment un système collaboratif multinational. Elle est présente dans les domaines du multimédia, des appareils électroménagers, des systèmes informatiques intelligents et des industries modernes, ses produits étant exportés dans plus de 160 pays et régions. Selon un cabinet de recherche et de conseil indépendant, Hisense était en 2020 le quatrième fabricant mondial de téléviseurs en termes de livraisons unitaires.

La Coupe du Monde, véritable fête du football, constitue une opportunité essentielle pour les marques de présenter leurs innovations technologiques et d'améliorer l'expérience des supporters. Hisense mise sur l'innovation pour apporter des réponses variées aux besoins de plus en plus diversifiés des consommateurs et pour accroître le développement de l'industrie.

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Pour en savoir plus sur l'événement, consulter le site FIFA.com.