Hisense annonce le lancement mondial de VIDAA, sa plateforme Smart TV remaniée

LAS VEGAS, 8 janvier 2020 /CNW/ - Lundi, lors d'un événement presse à Las Vegas, le président d'Hisense International, Lan Lin (Ph.D.), a annoncé le lancement mondial de VIDAA, la plateforme des Smart TV Hisense, entièrement remaniée et modernisée. En six ans, depuis son lancement en 2014, le système d'exploitation ouvert de Smart TV est devenu un concurrent mondial important en ayant mérité plus de 20 millions d'installations dans le monde entier. Étant modernisée, mise au goût du jour, à commencer par une interface utilisateur toute nouvelle et l'intégration de prestataires de contenu, la plateforme met le téléspectateur et ses habitudes au centre de l'expérience télévisuelle. Ainsi, elle intègre une gestion centralisée des utilisateurs, ainsi que des systèmes de publicité et de facturation, ce qui simplifie l'expérience utilisateur en offrant au client un moyen d'accès plus direct au contenu qu'il apprécie.

Lan Lin a commenté : « Vidaa agrège le contenu provenant des meilleurs partenaires à l'échelle mondiale et locale. Et s'agissant de partenaires mondiaux, nous avons déjà notamment Netflix, Prime Video, YouTube, Red Bull TV, Deezer, DAZN, Rakuten TV et Hungama. En lançant cette mise à jour, nous intégrons également dans notre plateforme un nouveau partenariat avec fuboTV, un service de télédiffusion en direct axé sur le sport. C'est-à-dire que l'application fuboTV est déjà préinstallée dans chaque téléviseur Hisense doté du système d'exploitation Vidaa et que vous pouvez alors bénéficier, en toute transparence, d'une expérience sportive sur mesure en cliquant sur le bouton Sports de la télécommande. »

Concrètement, l'intégration de fuboTV dans Vidaa donne accès à toutes les ligues majeures sur la plateforme (NFL, NBA, MLB et NHL), ainsi qu'aux sports interuniversitaires et les matchs locaux et régionaux, à partir de la plateforme, facilement, l'offre étant organisée à même l'interface utilisateur intuitive. Qui plus est, fuboTV est l'un des rares prestataires offrant l'accès en continu en 4K, gage d'une expérience télévisuelle ultime, sans compter que fuboTV pour Vidaa donne également accès à une grande variété de programmes divertissants et d'information.

La musique bénéficie aussi de la même capacité d'accès direct. C'est-à-dire que, grâce à cette mise en œuvre, il est maintenant plus facile que jamais d'accéder directement à Music on YouTube, un service qui, voué à la diffusion de musique en continu, vous guide dans le monde de la musique. D'un seul clic de bouton, YouTube Music vous invitera à fréquenter vos artistes favoris et à profiter des vidéos musicales.

Reprenant son propos, le président Lin a expliqué : « Outre les deux piliers que sont le sport et la musique, la plateforme comprend également deux autres parties organisées avec soin. D'une part, Vidaa Art qu'Hisense a créé en association avec DeviantArt, la principale communauté d'art numérique au monde. Depuis sa création en 2000, DeviantArt compte plus de 48 millions de membres, qui ont soumis plus de 370 millions de pièces originales, et tous les utilisateurs Vidaa peuvent obtenir gratuitement l'art numérique de centaines d'artistes les plus doués, de quoi transformer leur salon en galerie vivante. Ce volet est accessible directement d'un clic de bouton sur tous les téléviseurs Vidaa Hisense offrant l'application DeviantArt. Les créateurs de Vidaa ont également investi beaucoup d'efforts pour agréger sur la plateforme les meilleurs contenus gratuits, financés par la publicité, et les présenter de manière intégrée et transparente. D'autre part, Vidaa Free, accessible à partir d'un bouton d'accès direct, intègre déjà PlutoTV, TubiTV et Xumo, entre autres, et s'enrichit régulièrement des contributions apportées par de nouveaux partenaires globaux et locaux. »

L'accès gratuit à l'éducation sur grand écran constitue une initiative importante que promeut Hisense sur la scène mondiale. À ce propos, Hisense, en Afrique du Sud, où la société est le leader du marché en y ayant vendu plus d'un tiers des téléviseurs, s'est associée à Mindset, une ONG soutenue par la Fondation Nelson Mandela, pour porter au grand écran plus de 5 000 vidéos éducatives destinées aux enfants de 6 à 18 ans. Cette initiative hors pair sera élargie à d'autres marchés dans le monde entier.

Outre les États-Unis, Hisense va lancer la plateforme Vidaa actualisée dans plus de 120 pays et territoires, et ce, au cours du premier trimestre de cette année, appuyant ainsi son expansion internationale.

Système d'exploitation ouvert, lancé à l'origine en 2014 et utilisé aujourd'hui sur les téléviseurs Hisense, Vidaa est devenu en six ans seulement un concurrent mondial majeur dans le domaine des plateformes de télévision intelligente. En 2020, Vidaa sera mis à niveau vers la version 4.0 et préinstallé sur tous les nouveaux téléviseurs Hisense. Vidaa continuera d'agréger au profit des utilisateurs Vidaa le contenu provenant des meilleurs partenaires à l'échelle mondiale et locale.

