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11.08.2026 06:37:00
Hisar Metal Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hisar Metal Industries lud am 08.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.30 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.780 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 644.2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 621.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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