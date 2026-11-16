Hisaka Works verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hisaka Works liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hisaka Works die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19.16 JPY gegenüber 31.98 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16.76 Prozent auf 10.35 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch