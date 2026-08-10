Hisaka Works: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hisaka Works hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 32.25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hisaka Works 21.19 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9.46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch