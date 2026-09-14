HIS präsentierte Quartalsergebnisse

HIS veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 106.90 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -26.980 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HIS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86.17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 85.01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch