HIS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HIS hat am 14.06.2024 das Zahlenwerk zum am 30.04.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 17.33 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HIS noch ein Gewinn pro Aktie von -16.740 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 80.65 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56.77 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 5.95 JPY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 76.68 Milliarden JPY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch