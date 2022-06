HIS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HIS hat am 14.06.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2022 endete.

Das EPS lag bei -240.010 JPY. Ein Jahr zuvor waren -234.760 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 34.90 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HIS 28.79 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 211.281 JPY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 31.08 Milliarden JPY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch