HIROSHIMA GAS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HIROSHIMA GAS liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HIROSHIMA GAS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 12.95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HIROSHIMA GAS ein Ergebnis je Aktie von -3.600 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch