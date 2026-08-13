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13.08.2026 06:37:00
Hiroshima Electric Railway stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hiroshima Electric Railway hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Hiroshima Electric Railway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15.91 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.06 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 10.10 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.89 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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