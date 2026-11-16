Hiroshima Electric Railway legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hiroshima Electric Railway hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -4.860 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 9.80 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch