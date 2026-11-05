HIROSE ELECTRIC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HIROSE ELECTRIC hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 324.01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 245.79 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 66.01 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 24.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53.05 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch