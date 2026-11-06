HIROSE ELECTRIC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HIROSE ELECTRIC hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.170 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HIROSE ELECTRIC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 414.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 359.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch