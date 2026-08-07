HIROSE ELECTRIC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HIROSE ELECTRIC hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.150 USD je Aktie generiert.

HIROSE ELECTRIC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 389.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 338.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch