Hirogin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hirogin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 47.40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38.84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37.30 Prozent auf 69.79 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50.83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch